رئيسا ألمانيا وإيطاليا يدعوان إلى تعزيز التعاون على مستوى المحليات بين البلدين

دعا رئيسا ألمانيا وإيطاليا، إلى تعزيز التعاون على مستوى المحليات بين بلديهما، وذلك على خلفية تفشي وباء كورونا العالمي.

وأشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ونظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا، في خطاب مشترك موجه لأكثر من 800 عمدة في البلدين "بالعمل الذي يتم إنجازه منذ عقود للتفاهم والتلاقي لأجل المواطنين في إيطاليا وألمانيا "عن طريق شراكات على مستوى المحليات".

وقال الرئيسان في خطابهما: "الاتصالات والصداقات المتنوعة التي نشأت من خلال ذلك تعد نعمة لا تقدر بثمن تجعل أوروبا قوية، لاسيما في مثل هذه الأوقات الصعبة للغاية".

وأكد الرئيسان أنه من المهم حاليا تحقيق المزيد من هذا التكاتف، وأضافا: "تأثرت مدنكم وبلدياتكم بشدة من جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة... الوباء يُظهر أننا لا يمكننا إيجاد أجوبة مقنعة على هذه التأثيرات المأساوية إلا سويا".

ودعا شتاينماير وماتاريلا العمد الموجه إليهم الخطاب إلى البناء على الخبرات المكتسبة من أزمة وباء كورونا، ومواصلة تعزيز التبادل في شبكة شراكات المدن الألمانية-الإيطالية، عن طريق مؤتمرات رقمية دورية مثلا.

وأضاف الرئيسان: "ربما يمكنكم أيضا حث محليات مجاورة أو المحليات، التي لديكم معها تواصل مكثف، على تشكيل شراكات جديدة على مستوى المحليات".

وتعهد كلا الرئيسين بالتوجه لحكومتي البلدين بطلب دراسة إمكانية تقديم دعم لهذا التعاون على مستوى المحليات، وأكدا في خطابهما: "التعاون الألماني-الإيطالي يعد مركزيا بالنسبة لأوروبا قوية ومتضامنة وموجهة نحو المستقبل... عمل المحليات العابر للحدود يحقق لذلك إسهاما جوهريا".