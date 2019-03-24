وزيرا خارجية الإمارات وأذربيجان يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف، علاقات الصداقة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها العلوم والصحة والتكنولوجيا والتعليم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإماراتي وجه -خلال الاتصال- التهنئة لوزير خارجية أذربيجان، متمنيا له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين استعرضا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات وتطبيق الفحوصات المتطورة للكشف عن المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الإمارات وجمهورية أذربيجان والتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية أذربيجان عن تطلع بلاده لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، مشيدا بالدعم الذي قدمته الإمارات لأذربيجان لمساعدتها على احتواء تداعيات "كوفيد-19".