ابنة رئيس وزراء بريطانيا تظهر على صفحات مجلة تاتلر لدعم صاحبات الوزن الزائد

بينما يركز والدها على إعادة الانسجام لشوارع بريطانيا والمعافاة من تبعات جائحة فيروس كورونا، تقوم "لارا بوريس جونسون"، ابنة رئيس وزراء بريطانيا، البالغة من العمر 28 عاما، بمحاولة تغيير فكر العالم حول السيدات اللاتي يعانين من الوزن الزائد.

ظهرت الابنة الكبرى لبوريس جونسون على صفحات مجلة "تاتلر"، العدد الذي سيتم طرحه في الأسواق يوم الخميس الموافق 29 يوليو الجاري، وهي ترتدي مجموعة مميزة من الملابس، التي تظهر أنوثة المرأة ذات الوزن الزائد، في رسالة تريد أن تقولها لارا لكل السيدات اللاتي في مثل وزنها: "يجب أن تشعر النساء بالأمان والرضا عن أجسامهن، أيا كان وزنهن".

أكدت الكاتبة والإعلامية لارا جونسون، أنها ليست غريبة على مجال الموضة، لكن ما زال لديها الكثير لتتعمله، كما أوضحت أن هناك الكثير من المجلات التي أعادت للأذهان فكرة تصوير جسم المرأة على شكل الساعة الرملية، أولهم مجلة "فوج"، وهذا بسبب تأثير المشاهير، خاصة كيم كاردشيان، التي تروج من خلال صورها على السوشيال ميديا لشكل الساعة الرملية لجسم المرأة، هذا بحسب ما نشر في موقع "ديلي ميل".

وأوضحت لارا أن الخصر الصغير جدا غير مرغوب فيه، كما وجهت نصيحة لجميع السيدات، وهي أن نوع الملابس التي تظهر الجسم على شكل ساعة رملية، لن يصلح ما تكرهه السيدات في أجسادهن، بل يكمن كل دوره في تحسين ما هو موجود بالفعل، ولذلك على المرأة أن تحب جسدها كما هو.

واعترفت لارا بشعورها بالقلق قبل التقاط عدسة مجلة "تاتلر" بعض الصور لها خلال جلسة التصوير، خاصة عند ارتداءها لفستان شفاف يظهر تفاصيل جسدها، قائلة: "أعتقد أن هذه المقابلة كانت الأكثر صعوبة مقارنة بجميع المقابلات التي أجريتها مع المجلات على الإطلاق".

صرّحت لارا بأن النساء في حاجة لهذا التشجيع ليتقبلن أجسادهن كما هي، ويشعرن بالفخر بها، خاصة خلال هذه الفترة التي بدأ العالم يخرج فيها من ظروف وباء جائحة كورونا، ويشعر كل شخص بالرغبة في أن يراه الجميع بأفضل مظهر ممكن.