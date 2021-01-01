بولندا: الإصابات اليومية بكورونا تواصل الانخفاض بعد تطعيم 17 مليون شخص

أعلنت السلطات الصحية في بولندا اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا تواصل الانخفاض بعد تطعيم ما يزيد على 17 مليون شخص، إذ تم تسجيل 107 إصابات جديدة بكورونا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أورده موقع "بولاند إن"، أنه تم توزيع 33 مليونًا و843 ألفًا و941 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد حتى الآن من بينها 17 مليونًا و40 ألفا و924 جرعة لأشخاص تم تطعيمهم بشكل كامل بجرعتين من لقاحات بايوتيك وموديرنا وأسترازينيكا، جونسون أند جونسون.

وأضافت الوزارة أن بولندا سجلت 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليونين و882 ألفًا و327 مُصابًا، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 75 ألفًا و249 حالة وفاة، بعد تسجيل سبع حالات وفاة منذ أمس بينما بلغ عدد المتعافين من المرض حاليًا مليونين و635 ألفًا و408 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.