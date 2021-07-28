الرئاسة التونسية: سعيد يعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش

قالت الرئاسة التونسية، إن رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، قيس سعيد، عقد اجتماعًا مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.

ونشرت الرئاسة التونسية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، مساء الأربعاء، صورة من الاجتماع.

وجاء ذلك بعد القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء يوم الأحد الماضي، بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.





رئيس الجمهورية #قيس_سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشرف على إجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا. #TnPR pic.twitter.com/YYRW2GwmcN — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 28, 2021