 الرئاسة التونسية: سعيد يعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يوليه 2021 4:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

الرئاسة التونسية: سعيد يعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 4:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 4:35 م

قالت الرئاسة التونسية، إن رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، قيس سعيد، عقد اجتماعًا مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.
ونشرت الرئاسة التونسية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، مساء الأربعاء، صورة من الاجتماع.
وجاء ذلك بعد القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء يوم الأحد الماضي، بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك