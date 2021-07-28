ردّت الفنانة صابرين، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب خلع الحجاب وارتداء الباروكة، قائلة إنها عاشت كل لحظة بصدق.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أنها عاشت أوقات "لخبطة" - وفق تعبيرها - بعد تحقيقها نجاحًا فنيًّا مبهرًا، مؤكدة أنها عزفت عن العمل بعدما شعرت بغيرة من زميلاتها على نجاحها.

وتحدثت صابرين عن أسباب خلع الحجاب قائلةً: "حسيت إني مش باعمل الصح أوي ولا الغلط أوي.. قولت ليه أكون بوشين أو 3 وشوش".

وأشارت إلى أن ارتدت الباروكة لتكسب نفسها بعدما شعرت بأنها ستحب نفسها بهذا الشكل وستكون راضية ومتصالحة، معقبة: "مفيش حد بيسألني إنتي صليتي الفجر ولا صمتي يوم عرفة.. مفيش حد بيعرف علاقاتنا اللي السر مع ربنا وهذه أسمى علاقات".

وأوضحت صابرين، أنها تتقبل نصائح تردها من البعض بحب شديد، بينما تحدثت عن آخرين قالت إنهم مخصصون لـ"التهزيق والبهدلة"، وفق تعبيرها.

