رئيس وزراء اليونان يشيد بالقمة الثلاثية مع الأردن وقبرص ويؤكد أنها فرصة لتعزيز السلام

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن "القمة الثلاثية المنعقدة اليوم بين اليونان وقبرص والأردن تعكس التزام الدول الثلاث بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة الأوسع".

وأشار ميتسوتاكيس - خلال الكلمة الافتتاحية للقمة، اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية - إلى أن القمة تتيح الفرصة لتمهيد الطريق لتنسيق أسرع لأعمال الدول الثلاث لصالح شعوبها ولصالح المنطقة بأكملها.

وتأتي القمة في ظل سعي اليونان إلى توسيع تعاونها الاقتصادي والعسكري مع دول المنطقة، خشية التنافس المستمر مع تركيا المجاورة على حقوق التعدين في شرق البحر الأبيض المتوسط.. ويحضرها مع ميتسوتاكيس كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وذلك في إطار اتصالات منتظمة رفيعة المستوى بدأت بين الدول المتوسطية الثلاث في عام 2018.

وذكر رئيس الوزراء اليوناني أنه تم إحراز تقدم منذ القمة الأولى في 2018، إذ قامت الدول الثلاث بتوسيع وتعميق تعاونها في مجموعة واسعة من المجالات، مؤكدا أن الدول الثلاث عازمة على توسيع شراكتها وتعزيز تعاونها وزيادة تعزيز التنسيق فيما بينها في القضايا السياسية والاقتصادية، وكذلك في المجال الأمني.

كما أكد أن القمة فرصة للدول الثلاث لمناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وكيف يمكن لليونان وقبرص المساهمة في تعزيزها، وكذلك مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على نطاق واسع، مثل الوضع في شرق المتوسط ​​وليبيا وسوريا والشرق الأوسط بشكل عام.