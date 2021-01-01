 اندلاع حرائق غابات في مدينة أنطاليا السياحية التركية - بوابة الشروق
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اندلاع حرائق غابات في مدينة أنطاليا السياحية التركية

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 7:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 7:30 م

نقلت شبكة "سي إن إن ترك" عن مسؤول محلي اليوم الأربعاء قوله إن عدة حرائق غابات اندلعت في أنطاليا، المدينة التركية السياحية الشهيرة، ونشرت الرياح ألسنة اللهب في اتجاه المناطق المأهولة بالسكان.

وتم إخلاء ثلاثة أحياء بحسب مصطفى ييجيت، مدير منطقة في بلدة مانافجات.

وأظهرت الصور كرات داكنة من الدخان وألسنة اللهب على ارتفاع عدة أمتار. وقال يجيت إن السياح ليسوا من بين المعرضين للخطر في الوقت الحالي.

وتقوم قوات الطوارئ بمقاومة النيران من الجو وعلى الأرض. وبحسب مكتب المحافظ، تعمل طائرتا إطفاء و 15 مروحية في جهود الإطفاء. وقال يجيت إنه تم طلب تعزيزات من المقاطعات المجاورة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات.

ولم يتضح سبب الحرائق في البداية.


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