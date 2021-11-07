الإحصاء اليونانية: ما يقرب من 3 ملايين يوناني معرضون للفقر أو الاقصاء الاجتماعي

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أفادت هيئة الإحصاء اليونانية أن النسبة المئوية لسكان اليونان المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي بلغت 28.3% (ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص) في عام 2021 بزيادة قدرها 0.9% مقارنة بعام 2020.

وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية أن الاستنتاجات استندت إلى بيانات من مسح دخل الأسرة وظروف المعيشة لعام 2021 والتعريف المنقح للاستبعاد الاجتماعي ومخاطر الفقر في سياق برنامج أوروبا 2030 لمكافحة الفقر.

ويهدف برنامج وروبا لمكافحة الفقر إلى تقليل عدد المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي بمقدار 15 مليون شخص منهم 5 ملايين طفل بحلول عام 2030.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليونانية أن 6.9% من الأسر أبلغت عن زيادة دخلها في الأشهر الـ 12 الماضية مقارنة بـ26.3% قالت إنها انخفضت وأفاد 66.7% من الأسر بأن دخولهم المعيشية بقيت على حالها.