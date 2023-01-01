نجم ريال مدريد السابق في طريقه للدوري البرازيلي

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استقر نجم ريال مدريد السابق، على وجهته المقبلة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد عدة أشهر من عدم ارتباطه بأي فريق.

وبحسب صحيفة "الصن"، فإن خاميس رودريجيز أصبح على وشك خوض تجربة اللعب في الدوري البرازيلي، من بوابة ساو باولو.

وأشارت إلى أن ساو باولو سيكون الفريق العاشر في مسيرة الدولي الكولومبي، بعدما أنهى تجربة قصيرة بقميص أولمبياكوس، دامت لمدة 7 أشهر فقط.

وفسخ خاميس، البالغ من العمر 31 عاما، عقده مع أولمبياكوس، بعدما ظهر معه في 23 مباراة، وسجل 5 أهداف.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن هداف كأس العالم 2014، في طريقه للبرازيل من أجل حسم انتقاله لصفوف ساو باولو.

يذكر أن خاميس رودريجيز لعب لأندية كبرى مثل بايرن ميونخ وبورتو، بجانب تجربته مع ريال مدريد.