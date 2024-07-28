محافظ المنوفية يقدم التهنئة لمدير الأمن الجديد والأمن الوطني لتجديد الثقة

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، التهنئة للواء محمود حسن الكموني على توليه مهام منصبه الجديد مساعدًا لوزير الداخلية ومديرًا لأمن المنوفية، وللواء خالد محمدي حكمدار المنوفية الجديد. كما قدم المحافظ التهنئة للواء أحمد خضر، رئيس فرع الأمن الوطني، لتجديد الثقة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد لمقر مديرية الأمن، يرافقه محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للقيادات الأمنية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والترقي، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لاستكمال مرحلة البناء والتنمية من أجل مصلحة الوطن والمواطنين وتحقيق المزيد من آمال وطموحات أبناء المحافظة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وثمن المحافظ، خلال اللقاء، الدور الوطني لرجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان وما يقدموه من تضحيات من أجل الأمن واستقرار البلاد جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن اللقاء تناول بحث أوجه وآليات التعاون المشترك، وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تهم المواطن المنوفي، وعلى رأسها خطة الانضباط الأمني بمراكز ومدن وقرى المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبهم، أعرب مدير أمن المنوفية الجديد ومدير الأمن الوطني عن عظيم شكرهم وامتنانهم لمحافظ المنوفية على زيارته وتهنئته الكريمة لهم، والتي تعكس مدى الحرص والاهتمام على دعم جهود الشرطة. كما قدموا التهاني لمحافظ المنوفية بتجديد ثقة القيادة السياسية بتوليه فترة جديدة في منصبه، استكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة بأرجاء المحافظة نحو بناء الجمهورية الجديدة.