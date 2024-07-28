لوفتهانزا تعتزم المطالبة بتعويضات من نشطاء مناخ

تعتزم شركة الطيران الألمانية دويتشه لوفتهانزا المطالبة بتعويضات عن إلغاء رحلات جوية تسبب فيها نشطاء مناخ في فرانكفورت هذا الأسبوع، حسب تقرير نشرته صحيفة بيلد أم سونتاج الألمانية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شركة لوفتهانزا قوله إن المبلغ الدقيق المطلوب كتعويضات لا يزال قيد التحديد، لكنه "أعلى بكثير" من المطالبات السابقة ضد مجموعة النشطاء المدافعين عن المناخ "الجيل الأخير".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن التقريرا أن شركة لوفتهانزا طالبت بتعويض إجمالي قدره 740 ألف يورو (803 آلاف و340 دولارا) عن تعطيل رحلات سابقة في مطارات هامبورج ودوسلدورف وبرلين.