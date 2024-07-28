حدّد المطرب هشام عباس، الفوارق بين أغنيات جيل التسعينات والجيل الحالي.

وقال خلال مقابلة مع برنامج حد النجوم الذي تُقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء الأحد، إن الاختلاف يكمن في طبيعة الأصوات وأفكار الأغاني.

وأضاف أن هناك لغة جديدة ظهرت مع الأجيال الجديدة، بجانب التغيير في رتم الموسيقى لا سيما المستخدمة في المهرجانات.

وأشار إلى أنّه في الوقت نفسه، يوجد من يحافظ على الشكل الفني للأغنية من حيث اللحن والكلمات على نحو مؤثر، ضاربًا المثل على ذلك بالمطربين محمد حماقي وتامر عاشور ورامي صبري وتامر حسني وشيرين عبدالوهاب ورامي جمال.

ولفت إلى أن هؤلاء الفنانين لهم أغنيات جيدة بكلماتها وأصواتها وألحانها، معقبّا: «إحنا مش هنقدر طول الوقت نسمع مهرجانات».