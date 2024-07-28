منظمو أولمبياد باريس يعتذرون عن مشهد يشبه لوحة العشاء الأخير في حفل الافتتاح: لم نقصد أن نظهر عدم الاحترام

اعتذرت آن ديشان، من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عن أي إساءة تسببت بها الرسوم الدينية خلال حفل افتتاح الأولمبياد.

وأثارت حفلة الافتتاح انتقادات عديدة، خاصة مع مشهد يجسد الإله الإغريقي ديونيسوس وهو يتوسط مائدة مع الملكات، وهي تشبه إلى حد كبير لوحة العشاء الأخير للرسام الشهير ليوناردو دافينشي.

وأدانت بعض المجموعات الدينية الحفل بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا والتي قالت إنه تضمن مشاهد بها الكثير من الاستهزاء والسخرية من المسيحية. وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد، قالت ديشان إن الحفل كان يهدف للاحتفال بالتسامح المجتمعي.

وأضافت: "من الواضح أننا لم نقصد أبدا أن نظهر عدم الاحترام لأي جماعة دينية".

وأوضحت ديشان : "على العكس من ذلك أرى أن توماس جولي (مخرج الحفل) أراد الاحتفال بالتسامح المجتمعي، ونعتقد أن هذا الطموح تحقق، إذا شعر الناس بأي إساءة، فنحن آسفون للغاية على ذلك".