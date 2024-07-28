فجر شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، مفاجأة من العيار الثقيل حول معرفتهم بزيادة وزن يمنى عياد، لاعبة الملاكمة، كيلو ونصف قبلها بيوم ونصف، مشيرا إلى أن انشغال زياد السيسي بتحقيق ميدالية كان سبب إخفاقه لكنه يظل لاعبا عظيما.

قال شريف العريان في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" فرصنا الأكبر في حصد الميداليات في آخر الأولمبياد وليس في البداية".

أضاف:" قمنا بفتح تحقيق بالتعاون مع وزير الرياضة والتنسيق معه بشأن أزمة يُمنى عياد، لكننا نعلم من يوم ونص أن وزنها زائد كيلو ونصف وتحتاج إلى تخسيس، لكننا لا نعلم لماذا لم يكن وزنها مثاليا؟ سنعرف السبب في التحقيق".

أشار:" زياد السيسي انشغل برغبته في حصد ميدالية لكنه يظل بطلا كبيرا، والضغط كان شديدا عليه بعض الشئ، لكنه قادر على التعويض في الفترة المقبلة".

أوضح:" تنس الطاولة غير متوقع منه ميدالية أولمبية كي نكون واضحين".

أتم:" فرصنا لا تزال موجودة ولدينا 11 لاعبا لديهم فرصة في حصد ميداليات خلال المنافسات القادمة".