آيتن عامر تثير الجدل بعد ظهورها بملابس السجن

أثارت الفنانة آيتن عامر، الجدل بعد طرحها صورة تظهر خلالها بملابس السجن على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتساءل المتابعون عن هذه الصورة خاصة بعد تدوين كلمة "إفراج" عليها، وهو الأمر الذي لم تكشفه آيتن خلال البوستر الذي نشرته.

وحققت الفنانة آيتن عامر، نجاحاً من خلال أغنياتها الأخيرة "مثيرة للجدل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

"مثيرة للجدل" قدمتها آيتن عامر على طريقة قصف الجبهات، حيث تلقن فتاة درساً قاسياً في النجومية والتريندات والحياة من خلال كلمات الأغنية التي نالت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بتهنئتها على أغنيتها الجديدة، ولون الموسيقى الذي تقدمه.

الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادى، ميكس وماستر زووم، ومن إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصوير الكليب في دبي.

يذكر أن الفنانة آيتن عامر تعيش حالة من النشاط الغنائي خلال هذه الفترة، حيث بدأت نشاطها بحفل غنائي قدمته على إحدى البواخر النيلية مؤخراً، وغنت خلال الحفل عدداً من أغنياتها التي قدمتها في أعمالها السينمائية والكليبات، منها، "يا ستو أنا"، "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما غنت للنجمتين فيروز ونجاة الصغيرة.

وشاركت آيتن عامر فى شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وشاركها في البطولة كل من هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفي، عبد الله الطراروة، ليلى عبد الله، نور الغندور، وغيرهم.

كما شاركت في مسلسل "جودر"، وشارك في البطولة بجوارها كل من، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري وإنتاج شركتي Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.