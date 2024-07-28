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حقق منتخب الدنمارك فوزا كاسحا على نظيره الفرنسي 37-29 ضمن منافسات المجموعة الثانية لكرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متفوقا بنتيجة 18-17 قبل أن يتفوق بشكل كاسح في الشوط الثاني، ويرد اعتباره أمام المنتخب الفرنسي الذي هزمه في نهائي أولمبياد طوكيو التي أقيمت في عام 2021.

واعتلى منتخب الدنمارك بفضل هذا الفوز الكاسح صدارة المجموعة الثانية.

وانطلقت منافسات المجموعة صباح السبت بفوز مصر على المجر 35-32، وفازت النرويج على الأرجنتين 36-31.

وفي المجموعة الأولى فاز منتخب إسبانيا الفائز ببرونزية أولمبياد طوكيو على سلوفينيا 25-22، وكرواتيا على اليابان 30-29، وألمانيا على السويد 30-27.