ألمانيا تندد بالهجوم على مجدل شمس وتدعو إلى الهدوء

نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بالهجوم على قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، داعية إلى الهدوء ووقف «الهجمات الغادرة» على الفور.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «إن مقتل الأطفال والشباب الذين كانوا يريدون ببساطة لعب كرة القدم أمر مروع»، متقدمة بالتعازي إلى عائلاتهم.

وقالت إن «المواطنين الإسرائيليين يتعرضون لهجمات من حزب الله والمتطرفين منذ أشهر»، مشيرة إلى مقتل العديد من الأشخاص في الصراع.

Ich verurteile den Angriff auf das drusische Dorf Majdal Shams. Dass dabei Kinder und Jugendliche getötet wurden, die einfach nur Fußball spielen wollten, ist entsetzlich. Mein Mitgefühl gilt ihren Familien. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) July 28, 2024

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا، من بينهم أطفال، قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران بالمسئولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنا باهظا.

وفي المقابل، نفى حزب الله أي مسئولية له عن الهجوم، الذي عزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.