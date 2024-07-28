فتح: مجزرة دير البلح ترجمة حقيقية لخطاب نتنياهو في الكونجرس

أكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك أن "مجزرة دير البلح" بمثابة ترجمة حقيقية لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الكونغرس، واعتراف واضح أنه مصمم على متابعة المجازر.



وقال منذر الحايك: "مجزرة دير البلح بمثابة ترجمة حقيقية لخطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي الذي تحدث فيه أن أعداد الضحايا في غزة هو الأقل في تاريخ حرب المدن وكان هذا بمثابة اعتراف واضح أنه مصمم على ارتكاب المجازر، كل ذلك يأتي بالدعم العسكري والسياسي والضوء الأخضر من قِبل الإدارة الأمريكية".



وأضاف: "ندعو العالم الحر الذي ينادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان لوقف المحرقة بحق الشعب الفلسطيني والتدخل لحماية المدنيين ووقف شلال الدم النازف".

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية من ضغوطات على المرافق الصحية الهشة حيث تجعلها معرضة لخطر الإغلاق، بعد الهجمات الإسرائيلية على مستشفى ميداني داخل مدرسة بمدينة دير البلح في مناطق يأوي إليها العديد من النازحين.

ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين والعاملين بالمرافق الصحية.

هذا وأفاد المكتب الإعلامي في غزة، بأن "الجيش الإسرائيلي ارتكب "مجزرة جديدة" من خلال قصفه بـ3 صواريخ مستشفى ميدانيا مقاما داخل مدرسة "خديجة" بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي بمدينة دير البلح وسط القطاع إلى أكثر من 30 قتيلا وأكثر من 100 إصابة بينها حالات خطيرة.