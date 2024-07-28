البرلمان التركي يصادق على إرسال قوات بحرية إلى الصومال

صادق البرلمان التركي يوم السبت على المذكرة الرئاسية بشأن إرسال عناصر من القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين من أجل دعم أنشطة ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن المصادقة على المذكرة الرئاسية تأتي في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال.

وجاء في المذكرة الرئاسية، أن أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات مستمرة لضمان الأمن والاستقرار في الصومال في نطاق الاتفاقيات الثنائية وإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن الصومالية والتأكد من وصولها إلى القدرة على مكافحة الإرهاب.

وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم قواتها المسلحة من أجل مكافحة الإرهاب والقرصنة وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في الاتفاقيات الثنائية.

يشار إلى أنه منذ 25 فبراير، تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في الصومال والمناطق المجاورة.

وأعلنت وزارة الطاقة التركية في منتصف تموز/يوليو الماضي أن أنقرة سترسل سفينة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الصومال في وقت لاحق من هذا العام كجزء من اتفاق تعاون في مجال الهيدروكربون بين البلدين.