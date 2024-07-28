الخطوط اليمنية تعلن تشغيل رحلات جوية إلى القاهرة

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، فتح الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي اعتبارا من مساء اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (النسخة الحوثية)، أنه تمت جدولة تشغيل الرحلات من صنعاء إلى القاهرة والعودة بواقع رحلة يوميا.

وأضافت أن وجهة صنعاء الهند والعودة تمت جدولتها بواقع رحلتين في الأسبوع.

وأشارت الوكالة إلى أن فتح وجهتي القاهرة والهند تنفيذاً للاتفاق الذي تم في الآونة الأخيرة.

كما أوضحت أن على الموطنين الراغبين في السفر إلى القاهرة والهند، للتوجه للحجز عبر مكاتب اليمنية ووكالات السفر بصنعاء اعتباراً من اليوم.

يُشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، كان قد قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق لخفض التصعيد في القطاع المصرفي وعمل الخطوط الجوية اليمنية.