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قال الجيش الإسرائيلي أن 12 طفلا وشابا قتلوا عندما أصاب صاروخ أطلقته جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان ملعبا لكرة القدم في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري إن عدد القتلى ارتفع من 11 إلى 12، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتحدث هجاري في مؤتمر صحفي في موقع الهجوم، قائلاً إن هناك أدلة عسكرية واستخباراتية كافية تشير إلى أن الصاروخ أطلقه حزب الله.

وأوضح أن الصاروخ كان من طراز "فلق-1" الإيراني الصنع.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن حزب الله أطلق نحو 40 صاروخا عبر الحدود، أصاب أحدها بلدة مجدل شمس الدرزية.

لكن حزب الله قال في بيان إنه لا علاقة له بالوفيات في مجدل شمس.

وأدانت الحكومة اللبنانية "جميع أعمال العنف والهجمات على جميع المدنيين".

وقالت الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية "استهداف المدنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية".

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عاما. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه بالإضافة إلى 12 حالة وفاة، أصيب عدة أشخاص.

وفي أعقاب الهجوم، ينتظر حزب الله اللبناني المدعوم من إيران هجوما مضادا محتملا "قاسيا" من إسرائيل.

وقالت مصادر في حزب الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"إننا في حالة تأهب منذ عدة أشهر ونراقب أي هجوم من العدو".

وأضافت المصادر: "هذا ليس جديدا، نحن في حالة جهوزية دائمة".

وأشارت المصادر إلى أن حزب الله يتوقع الآن هجوما "قاسيا" محتملا.

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الميليشيا قد أخلت حوالي 100 من مواقعها في الضواحي الجنوبية لبيروت، معقل الحركة.

وبالإضافة إلى القصف شبه اليومي على الحدود الجنوبية والأهداف في عمق البلاد، قام الجيش الإسرائيلي أيضا بقتل قادة حزب الله في عدة مناسبات.

وخاض حزب الله والجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة قتالا هو الأعنف منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.

يشار إلى أن تصعيد القتال إلى حرب شاملة قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها للمنطقة، حيث من المحتمل أن توسع الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا واليمن هجماتها على إسرائيل وحليفها الأهم، الولايات المتحدة.