وفاة 12 شخصا جراء الأمطار والسيول في ولاية كسلا شرقي السودان

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية يوم السبت، وفاة 12 شخصاً في ولاية كسلا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بعدد من ولايات الشرق خلال الساعات الماضية.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" السودانية أن أمطارا غزيرة غمرت يوم الجمعة خيام النازحين في ثلاث من دور الإيواء بمدينة كسلا والتي تستضيف عشرات الآلاف من المشردين بسبب الحرب.

وعقد مركز عمليات الطوارئ الصحية اجتماعاً طارئاً للمناقشة كارثة الأمطار والسيول في ولايتي كسلا والقضارف، برئاسة وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم.

وقال وزير الصحة في تصريح صحفي عقب الاجتماع إنه “تم تسجيل 12 حالة وفاة”.وأشار إلى أن الاجتماع استعرض الأوضاع الصحية بالولايات المتضررة من السيول والأمطار، وهي “كسلا، القضارف”، ووقف على الاستعداد لمجابهة الأمراض الوبائية وتوفير المعينات المرتبطة بالأنشطة المنقذة لاحتوائها، كما وقف على أوضاع دور الإيواء.

ونوه إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة التنسيق الجيد بين الصحة والوزارات ذات الصلة والمنظمات، والعمل على مكافحة نواقل الأمراض.

ووجه برصد الإمكانيات المتاحة بالولايات من أدوية ومعينات والتنسيق لإرسالها إلى الولايات المتضررة.

ويشهد السودان سنويا خلال الفترة من حزيران/يونيو إلى تشرين الأول/أكتوبر موجات من السيول والفيضانات بسبب تساقط الأمطار.

وتفاقم الأمطار معاناة المواطنين في السودان الذي يشهد منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلفت، حسب الأمم المتحدة، نحو 13 ألفا و100 قتيل.