الغربية: تحرير 45 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة

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أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدأ عملها يوميا من الخامسة فجرا؛ لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

جاء ذلك خلال متابعة نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة على المخابز البلدية، والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، على قرى سامول ودمنتو وكفر البسطويسى وطنباره ودمرو وعطاف بمركز المحلة والرجبى وأبو شاهين والمشحمة والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين.

وتمكنت الحملة، من تحرير 45 محضر نقص أوزان، وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

وتمكنت مديرية الصحة، من تحرير 12 محضر نقص اشتراطات صحية، و11 محضر عدم حمل شهادة صحية.

كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير 12 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأشار اللواء أشرف الجندي، إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي.

وأكد استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .