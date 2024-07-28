إخماد حريق في منشأة لتكرير النفط بجنوب شرقي كوريا الجنوبية

تمكنت قوات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية من إخماد حريق اندلع في منشأة تابعة لشركة إس-أويل، إحدى الشركات الكبرى في مجال تكرير النفط، اليوم الأحد، بعد حوالي ثلاث ساعات من اشتعاله، وفقا لما ذكره رجال الإطفاء.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حيث اندلع الحريق في الساعة 4:47 صباحا، في الوقت الذي ظهرت فيه ألسنة اللهب الكثيفة ترتفع من المنشأة.

وقال مسؤول في هيئة الإطفاء في أولسان إن رجال الإطفاء كانوا "يحرقون المواد الخطرة المتبقية في أنبوب بعد إغلاق صمام خط الإنتاج".

وتقع المنشأة التابعة لشركة "إس-أويل" في أولسان، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرق سول.