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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح معتدلة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنها 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 34 25

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 33 26

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 24

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 19

كاترين 34 18

الطور 38 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 33 25

العلمين 32 25

مطروح 31 24

السلوم 33 25

سيوة 37 24

رأس غارب 39 28

الغردقة 40 30

سفاجا 40 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 38 30

حلايب 35 29

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 40 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 41 27

أبوسمبل 42 28