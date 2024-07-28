سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى اللواء عبدالعزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جولة ميدانية مفاجئة بقريتي زُهرة والبسلقون.

وتابع خلالها انتظام العمل والانضباط الإداري بالوحدات القروية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المختلفة.

وتفقد "قطاطو"، مواقع العمل بالمراكز التكنولوجية بالقرى، وموقف طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وموقف المواطنين المتقدمين لشهادة بيانات التصالح.

ووجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات؛ تيسيرًا على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار وإنهاء جميع المشكلات المتعلقة بمخالفات البناء.

وتفقد رئيس المدينة، حالة النظافة بنطاق القرى، موجها بتكثيف حملات النظافة لضمان رفع تجمعات القمامة.

كما تابع موقف أعمال البناء الجارية بنطاق القرى، والتأكد من وجود تراخيص لها بالبناء، مشددًا على التصدي لكافة محاولات البناء المخالف في مرحلة المهد واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.

وقرر "قطاطو"، إحالة 10 موظفين بقريتي البسلقون وزُهرة للتحقيق؛ لتقاعسهم عن العمل وعدم تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم بالشكل المطلوب.