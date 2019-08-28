حددت محكمة الاستئناف جلسة، اليوم، لنظر استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل «أميرة. أ» المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص خلال محاولته اغتصابها بمنطقة جبلية بالعياط، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط».



يشار إلى أن قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، قرر إخلاء سبيل الطفلة، المتهمة بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، فيما جدد حبس 2 آخرين على ذمة القضية، «محبوسين على ذمة اتهامهما بتسهيل الاغتصاب».



ودخلت الطفلة أثناء وقائع جلسة محاكمة سابقة بالقضية، فى نوبة بكاء أمام محكمة جنوب الجيزة، بعد أن واجهها رئيس المحكمة بالجريمة؛ حيث وجه رئيس المحكمة للطفلة سؤال بشأن قتلها للسائق، الأمير فهد الشهير بمهند لتنهار فى البكاء مجيبة: «أنها قتلته بعد محاولته اغتصابها وأنها سددت له العديد من الطعنات فى محاولة للهرب بشرفها منه».



يذكر أنه بانتقال القوات الأمنية لمكان جثة السائق «القتيل» وبالاستعلام من الفتاة أقرت بعد المناقشات أن السائق اصطحبها لأحد المدقات الجبلية بمنطقة العياط وأخرج سلاحا أبيض وهددها به وطلب منها إقامة علاقة جنسية، موضحة «أنها حاولت مجاراته حتى ترك السكين ونزل من السيارة».



وأضافت: «أنها أمسكت السكين وبادرت بطعن السائق طعنتين إلا أنه طاردها مرة أخرى فانهالت عليه بنحو 14 طعنة لتسقطه أرضا حتى أزهقت روحه وسلمت نفسها لمركز الشرطة فأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسها على ذمة القضية 15 يوما على ذمة التحقيقات.