الكاميرون تعلق واردات 50 سلعة لتحقيق فائض في مثيلاتها المحلية

أعلنت وزارة التجارة الكاميرونية عزمها تعليق عمليات استيراد 50 سلعة بعد تحقيق فائض لمثيلاتها المصنعة محليًا.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن إجراء تعليق الواردات يتعلق بصورة خاصة بسلع الصناعات الأسمنتية والدهانات ومستحضرات التجميل والزيوت النباتية والصناعات الغذائية وزيت النخيل.

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء في الكاميرون، فإن البلاد استوردت سلعا عام 2018 بقيمة 6 ملايين دولار بزيادة بلغت نسبتها 11.5% عن الوردات السلعية لعام 2017.

وبحسب وكالة (ايكوفان) السويسرية المعنية ببحوث التجارة والأسواق الناشئة، فإن 189 دولة توجه صادراتها إلى الكاميرون، وتحتل الصين المرتبة الأولى لهذه الدول بنسبة صادرات تصل إلى 18.5%، تليها فرنسا بنسبة 8.3%، ثم نيجيريا 5.6%، وتعقبها هولندا بنسبة 4.8%.