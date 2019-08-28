 الكاميرون تعلق واردات 50 سلعة لتحقيق فائض في مثيلاتها المحلية - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أغسطس 2019 5:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

الكاميرون تعلق واردات 50 سلعة لتحقيق فائض في مثيلاتها المحلية

ياوندي - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 4:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 4:19 م

أعلنت وزارة التجارة الكاميرونية عزمها تعليق عمليات استيراد 50 سلعة بعد تحقيق فائض لمثيلاتها المصنعة محليًا.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن إجراء تعليق الواردات يتعلق بصورة خاصة بسلع الصناعات الأسمنتية والدهانات ومستحضرات التجميل والزيوت النباتية والصناعات الغذائية وزيت النخيل.
ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء في الكاميرون، فإن البلاد استوردت سلعا عام 2018 بقيمة 6 ملايين دولار بزيادة بلغت نسبتها 11.5% عن الوردات السلعية لعام 2017.

وبحسب وكالة (ايكوفان) السويسرية المعنية ببحوث التجارة والأسواق الناشئة، فإن 189 دولة توجه صادراتها إلى الكاميرون، وتحتل الصين المرتبة الأولى لهذه الدول بنسبة صادرات تصل إلى 18.5%، تليها فرنسا بنسبة 8.3%، ثم نيجيريا 5.6%، وتعقبها هولندا بنسبة 4.8%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك