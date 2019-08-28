قاض اتحادي يعلق بشكل مؤقت قانون ميسوري المقيد لعمليات الإجهاض

علق قاض اتحادي في ولاية ميسوري الأمريكية أمس الثلاثاء، قانون الولاية الذي يحظر الإجهاض بعد مرور ثمانية أسابيع على الحمل، حتى يمكن النظر فيه في المحكمة.

ويعاقب قانون ميسوري، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، المهنيين الطبيين الذين يقومون بالإجهاض بعد ثمانية أسابيع بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

ورفعت شركة صحة المرأة " بلاند بيرنتهوود" المجدولة ،دعوى قضائية ضد الولاية في وقت سابق من هذا العام لإلغاء القانون، قائلة إنه يتعارض مع حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة الذي أجاز الإجهاض على مستوى البلاد.