الأوقاف: شكرا لوعي الشعب وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة

طايع: لا مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية

وجهت وزارة الأوقاف، رسالة هامة للمواطنين بعد أول صلاة جمعة منذ أكثر من 5 أشهر على قرار غلق المساجد، والذي اتخذته الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجهت الوزارة، الشكر إلى الشعب لوعيه وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، جابر طايع يوسف ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة بأنه لا مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة.

وتابعت الوزارة: "نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، والحمد لله أولاً وآخرا".