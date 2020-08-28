رويترز: وفاة محامية تركية سجينة في المستشفى بعد إضرابها عن الطعام

قالت شركة للمحاماة إن محامية تركية أضربت عن الطعام منذ 238 يوما بعد إدانتها العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية توفيت يوم الخميس في مستشفى في اسطنبول.

وأضافت شركة (قانون الشعب) للمحاماة على تويتر أن إبرو تيمتك أضربت عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، لكنها توفيت بعد أن توقف قلبها يوم الخميس.

وقالت منظمات دولية لحقوق المحامين إن تيمتك، المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عاما، وزميلها أيتاج أونسال دخلا في إضراب عن الطعام في أبريل نيسان ”لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا“.

كان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى وإن أفضى لموتهما، وفق ما جاء في بيان للرابطة الدولية للمحامين ومنظمات أخرى في 11 أغسطس آب.