قادة غرب أفريقيا يطالبون المجلس العسكري بمالي بتسليم السلطة فورا

دعا قادة دول غرب إفريقيا، اليوم الجمعة، المجلس العسكري الجديد في مالي إلى تسليم السلطة "فورا" إلى حكومة مؤقتة مدنية.



وقال رئيس النيجر محمد إيسوفو الذي يرأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في بيان إن العملية الانتقالية يجب أن تتم بالتشاور مع المحكمة الدستورية في مالي، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.



وبعد قمة امتدت على مدار يوم اليوم الجمعة، دعت إيكواس إلى اختيار رئيس مدني ورئيس وزراء لقيادة حكومة مؤقتة، مضيفة أن الاثنين قد لا يخوضان الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وجاء في البيان أن الحكومة المؤقتة يجب أن تجري انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 12 شهرا.



وأصبحت مالي في قبضة مجلس عسكري، يطلق على نفسه اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، منذ انقلاب عسكري في 18 أغسطس الجاري.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق المجلس العسكري سراح الرئيس المخلوع ابراهيم بو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي واللذين تم احتجازهما منذ الاستيلاء على السلطة.