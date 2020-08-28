جنوب أفريقيا ترفض شروط قرض البنك الدولي

قال سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا أمام أعضاء برلمان بلاده في مدينة كيب تاون اليوم الخميس إن حكومته اتفقت على رفض شروط البنك الدولي لتقديم قرض لبلاده، مضيفا أن بلاده لن تتساهل في سيادتها من أجل الحصول على القرض.

يذكر أن حكومة جنوب أفريقيا تسعى إلى اقتراض ملياري دولار من البنك الدولي للمساعدة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الإغلاق الاقتصادي التي تم فرضها لمنع انتشار الفيروس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جنوب أفريقيا قررت أيضا الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي للاستفادة من أسعار فائدته المخفضة مقارنة بمؤسسات التمويل الأخرى.

في الوقت نفسه، قال الرئيس رامافوسا إن حكومته ستواصل التفاوض مع البنك الدولي بشأن القرض، بعد رفضها الشروط المطروحة حاليا.