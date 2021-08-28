أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن مقتل هدفين بارزين وإصابة آخر في تنظيم داعش خلال ضربة أمريكية بأفغانستان، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «CNN عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعلن أسماء 13 من أفراد القوات الأمريكية الذين قُتلوا في الهجوم قرب مطار كابول، والذي وقع يوم الخميس الماضي.

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس الجمعة، أنّه نفّذ ضربة بطائرة مسيّرة ضدّ أحد مُخَطّطي تنظيم الدولة الإسلاميّة في خراسان الذي كان أعلن في وقت سابق مسؤوليّته عن التفجير الانتحاري في مطار كابول.

وقال الكابتن بيل أوربان من القيادة المركزية في بيان إنّ الغارة الجوّية التي نفّذت بواسطة طائرة بلا طيّار وقعت في إقليم نانغارهار بأفغانستان، وأضاف: «المؤشّرات الأولية تدل إلى أنّنا قتلنا الهدف. لا عِلم لنا بسقوط أيّ ضحايا مدنيّين».

ونُفّذت الضربة من خارج أفغانستان في الوقت الذي استمرت فيه عمليات الإجلاء من مطار كابول الخاضع لمراقبة مشددة. وهذه أول ضربة ينفذها الجيش الأمريكي منذ الهجوم الذي وقع الخميس في مطار كابول وخلّف ما لا يقل عن 85 قتيلا من بينهم 13 جنديا أمريكيا.