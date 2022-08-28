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جونسون: فواتير الكهرباء قد تفقد البريطانيين عقولهم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
وكالات
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 12:38 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 12:38 م

قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، إن الأشهر المقبلة ستكون صعبة على البريطانيين وقد تفقدهم فواتير الكهرباء عقولهم.

وكتب جونسون في مقالة لصحيفة "ديلي ميل": "ستكون الأشهر القليلة المقبلة صعبة، وربما صعبة للغاية. ستكون فواتير الطاقة الكهربائية مذهلة للسكان".

وأضاف: "بالفعل باتت فواتير تدفئة المنازل مخيفة جدا بالنسبة للكثيرين منا".

في وقت سابق، أعلنت الهيئة البريطانية لتنظيم الطاقة Ofgem عن زيادة بنسبة 80% في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين اعتبارا من 1 أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وبهذا الشكل، قد يرتفع الحد الأقصى للفاتورة للبريطانيين بمقدار 1578 جنيها إسترلينيا، أو 80% حتى الآن كان الحد الأقصى يبلغ 1971 جنيها إسترلينيا.


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