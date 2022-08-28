ترأس نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني رئيس اللجنة السياسية للمكون العسكري بالمجلس ، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" بمشاركة عضو المجلس عضو اللجنة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، بالقصر الجمهوري اليوم، الأحد، إجتماعاً مشتركاً مع أعضاء مجلس السيادة قادة الجبهة الثورية مالك عقار إير، الطاهر أبوبكر حجر*والدكتور الهادي إدريس يحيى.

واستعرض الاجتماع جملة من القضايا ذات الاهتمام في مقدمتها الوضع السياسي الراهن بالبلاد، وكيفية توحيد المبادرات المطروحة في الساحة السياسية، بناء على القواسم المشتركة بينها، فيما يلي القضايا الرئيسية التي شملتها، لاسيما كيفية تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية ومهام الفترة الانتقالية والترتيبات الدستورية.

وأوضح الناطق الرسمى باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في تصريح صحفي، أن الجبهة الثورية السودانية تقدمت خلال الاجتماع برؤية مستحدثة لمبادراتها التي أطلقتها في وقت سابق من مدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الازرق، حول هذه القضايا الثلاث، بناء على الموقف الجديد الذي أعلنه المكون العسكري، بالخروج من العملية السياسية.

وأشار إلى أن أطراف الاجتماع أجرت مشاورات حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار السوداني ومساعدة الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة.

وأضاف سعيد، أن اللجنة السياسية للمكون العسكري، جددت خلال الاجتماع موقف المكون العسكري الذي يقضي بالخروج من العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أن هياكل الفترة الانتقالية من مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي ستكون مؤسسات مدنية، اتساقاً مع ما نادت به الثورة من مدنية الدولة.