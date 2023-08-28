هاجر الشرنوبي: تكريمي في المهرجان العربي أجمل تكريم في حياتي

أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن سعادتها كونها ضمن المكرمين في الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي، الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، والتي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، قائلة عن هذا التكريم بأنه «اجمل تكريم في حياتي».

وأضافت الشرنوبي، في مقطع مصور نقله عنها مهرجان المسرح العربي اليوم، أن سعادتها بهذا التكريم كونه يأتي من المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية الذي درست وتخرجت منه، فهو تكريم من بيتها.

وأشارت إلى أن السعادة تزداد نظرًا لاقتران تكريمها بدورة تحمل إسم الفنان ماجد الكدواني، مختتمة كلمتها قائلة: "اني فخورة بالتكريم وبوجودي بالمهرجان وسط أهالي الإسكندرية".

جدير بالذكر أن هاجر الشرنوبي ممثلة مصرية، وواحدة من أبناء مدينة الإسكندرية، فهي التي درست بين جدران المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج، وانضمت إلي فرقة إسكندرية للفنون الشعبية بالإضافة إلى تخرجها من كلية الآداب قسم علم نفس وتنتمي إلى عائلة فنية، كما شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية أبرزها «الحصان الأسود، كفر دلهاب، الحلال، كلبش» وغيرها من الأعمال المختلفة.