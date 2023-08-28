السعودية: سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، عن نجاة طاقم مقاتلة من طراز "تورنيدو" الإنجليزية من الموت، بعد أن سقطت طائرتهم أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية من المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، "عند الساعة (15:44) من مساء اليوم الاثنين، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية السعودية المقاتلة من نوع (تورنيدو) أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، بشرق البلاد"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي "نجاة الطاقم الجوي بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة".

ووتابع بالقول "إن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث"، دون الكشف عن أسباب الحادث.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت في 26 يوليو الماضي، سقوط طائرة مقاتلة من طراز (إف-15 إس.إيه) ومقتل طاقمها أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بجنوب غرب المملكة