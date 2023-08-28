مقتل جندي تركي شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها في منطقة عمليات "المخلب - القفل" شمال العراق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الاناضول التركية، اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الجندي "بنيامين بارليك استشهد نتيجة انزلاقه وسقوطه أرضا أمس الأحد"، متمنية الصبر والسلوان لذويه وعامة أفراد القوات المسلحة التركية.

جدير بالذكر أنه في أبريل من عام 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب - القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "حزب العمال الكردستاني"، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.