تواصل الجهود لانتشال 3 جثث و8 بالمستشفى إثر تحطم طائرة عسكرية قبالة الساحل الأسترالي

ظل ثمانية من أفراد مشاة البحرية الأمريكية في المستشفى اليوم الاثنين، وذلك عقب تحطم طائرة عسكرية قبالة الساحل الشمالي لأستراليا، أثناء القيام بتدريب عسكري في اليوم السابق، فيما تتواصل الجهود من أجل انتشال جثث ثلاثة آخرين لقوا حتفهم في الحادث.

وكان هناك 23 فردا على متن الطائرة، وهي من طراز "أوسبري ام في-22 بي"، عندما سقطت في جزيرة ميلفيل، شمال داروين بالإقليم الشمالي في أستراليا، صباح أمس الأحد.

ومن جانبه، قال مراقب الحوادث، ماثيو هولامبي، في بيان له اليوم الاثنين: "إننا في مرحلة انتشال الجثث، ونعمل بشكل وثيق مع خدمات الاطفاء والانقاذ في الاقليم الشمالي لمساعدتنا في عملية انتشال آمنة ومحترمة لمشاة البحرية الأمريكية الثلاثة الذين لقوا حتفهم".

وأوضحت شرطة الإقليم الشمالي أنها ستظل في مكان الحادث لمدة عشرة أيام على الأقل، في إطار "التحقيق المكثف" في أعقاب الحادث.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة وزراء الإقليم الشمالي، ناتاشا فايلز، اليوم الاثنين، إن جميع الناجين العشرين مروا على مستشفى رويال داروين.

وأضادت فايلز في مؤتمر صحفي : "شهدنا في الوقت الحالي خروج 12 شخصا من قسم الطوارئ في مستشفى رويال داروين، ولا ايزال هناك ثمانية آخرين في المستشفى".