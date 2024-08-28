السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازته الحشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، "ف.م.م"، سائق "توكتوك" بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 9300 لسنة 2024 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت حال المرور الأمني في نطاق دائرة القسم، حيث أبصرت القوة الأمنية المتهم، وهو يلقي "علبة معدنية" كانت بحوزته، فانبثر منها قطع لمخدر الحشيش، فتم التقاطها وضبطه، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وأضافت التحقيقات، المعزة بأقوال شهود الإثبات، فإنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته وتطوير مناقشته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائه.

وبتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتها إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث اتخذت بحق المتهم حكمها المُقدم "غيابيًا".