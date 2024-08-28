الخارجية الأردنية: نتابع معلومات عن اختفاء مواطنين اثنين في سوريا

أفادت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، بأنها تتابع المعلومات الواردة بخصوص اختفاء أردنيين اثنين، يوم أمس الأول داخل الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن مدير مديرية العمليات والشئون القنصلية السفير سفيان القضاة، قوله إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشئون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، تتابع مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين في الأراضي السورية.

كما أكد القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودين، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.