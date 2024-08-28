مسئول ألماني يطالب بعدم السماح بتناول الكحول قبل عمر 18 عاما

دعا مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة المخدرات والإدمان بحظر تناول المشروبات الكحولية على القاصرين.

وقال بوركهارد بلينرت في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "لا يجب السماح باستهلاك الكحول قبل سن 18 عاما، أي عند الوصول إلى سن الرشد"، مؤكدا بذلك مطلبه الذي ينادي به منذ فترة طويلة.

وأشار بلينرت إلى أن منتجات التبغ ينطبق عليها بالفعل حد أدنى لسن الاستهلاك، والذي يبلغ 18 عاما.

ويسمح قانون حماية الشباب حاليا للمراهقين باستهلاك المشروبات الكحولية مثل البيرة أو النبيذ في الأماكن العامة عندما يكونون برفقة أولياء الأمور. وقال بلينرت: "لا أؤمن بالشرب المُرافَق اعتبارا من 14 عاما... الكحول هو سم للخلايا يظهر أثره من أول قطرة. (...) لا يوجد استهلاك آمن للكحول. بالطبع، يؤثر الكحول بشكل خاص على المراهقين الذين ما زالوا يتطورون جسديا. لقد ثبت أنه يلحق الضرر بالدماغ".

وكان مؤتمر وزراء الصحة على مستوى الولايات تناول هذه القضية في يونيو، وقرر أن يقوم خبراء بإلقاء نظرة فاحصة على القواعد الواردة في قانون حماية الشباب بحلول نوفمبر المقبل. كما دعا وزير الصحة الاتحادي كارل لاوترباخ إلى فرض حظر على ما يسمى بـ"الشرب المُرافَق" للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 16 عاما.

وقال بلينرت: "أعتقد أنه من الجيد للغاية أن يناقش وزراء الصحة في جميع الولايات الآن على الأقل تطبيق قاعدة صارمة تقضي بعدم السماح لمن هم أقل من 16 عاما بتناول الكحوليات. إثارة هذا النقاش كان مُجديا".