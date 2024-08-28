ضبط شخص بحوزته 7 كيلو حشيش وأسلحة نارية في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف، تحت إشراف اللواء أسامة جمعة مدير الأمن، من ضبط شخص وبحوزته 7 كيلوجرام حشيش، وأسلحة نارية.

ونجحت قوات مباحث مركز شرطة بني سويف، تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، من ضبط شخص له معلومات جنائية، بدائرة المركز، وبحوزته 7.200 كيلوجرام حشيش، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات.

وتبلغ القيمة المالية للمضبوطات حوالي 1.520 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت نيابة بني سويف التحقيق مع المتهم، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومرعاة التجديد له في الميعاد المحدد.