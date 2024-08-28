حماس: حديث نتنياهو عن تخصيص أماكن بغزة للتطعيم ضد شلل الأطفال ليس موافقة على هدنة إنسانية

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إنَّ حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تخصيص أماكن ومربعات معيَّنة داخل قطاع غزَّة لإتاحة الفرصة للتطعيم ضد شلل الأطفال، ليس موافقة على هدنة إنسانية طالبت بها الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وأضاف في بيان أصدرته حماس، مساء الأربعاء، أن موقف نتنياهو تلاعب جديد ومراوغة مكشوفة لمواصلة حرب الإبادة الجماعية والقتل المُمنهج ضد الفلسطينيين، والإمعان في الموت البطيء لأطفال غزَّة.

وذكر أن هذه الطريقة التي وصفها بالمشبوهة، يحاول نتنياهو وحكومته فرضها وستؤدي لإفشال خطوة الأمم المتحدة، وحرمان مئات الأطفال من التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأوضح أنَّ المطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط بكل الوسائل على نتنياهو بقبول هدنة إنسانية شاملة في قطاع غزَّة، للتمكّن من تنفيذ التطعيم لكل أطفال القطاع، وفق دعوة الأمم المتحدة، وليس انتقاء أماكن معيّنة تختارها حكومة الاحتلال التي وصفها بالفاشية كما تشاء، لتواصل ممارسة جرائمها الوحشية بحقّ المدنيين والأبرياء العزَّل.

وجدّد دعم الحركة، لمبادرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة البدء الفوري والعاجل في هدنة إنسانية شاملة في كامل قطاع غزَّة، تسمح بتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، لكل الأطفال في القطاع، الذين يعيشون مأساة حقيقية جراء تفشي الأمراض والأوبئة، بسبب استمرار الاحتلال في عدوانه وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ أكثر من عشرة أشهر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة، بأن تل أبيب وافقت على مقترح أمريكي بوقف مؤقت لإطلاق النار بقطاع غزة، بغرض السماح بإعطاء تطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع.

وقالت القناة: «وافقت إسرائيل على طلب (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن بتنفيذ هدنة في غزة (لم تحدد مدتها أو تاريخ بدئها)، ليس كجزء من المفاوضات لإطلاق سراح (الأسرى)، بل لغرض تطعيم السكان ضد شلل الأطفال».

وأضافت أنَّ القرار اتخذ من قِبل نتنياهو والمؤسسة الأمنية، ولم يتم إبلاغ وزراء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر «الكابينت».

لكن مكتب نتنياهو نفى للقناة، أن يكون الحديث عن هدنة، مضيفا أن التقرير حول الهدنة غير صحيح، والحديث يدور عن تخصيص أماكن معينة في القطاع (لإعطاء التطعيمات).

وأشار إلى عرض الأمر على الكابينت وحظي بتأييد الوزراء.