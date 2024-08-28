إغلاق نفق مون بلان بين فرنسا وإيطاليا لمدة 15 أسبوعا

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تقرر إغلاق نفق "مون بلان" لعبور السيارات بين فرنسا وشمالى إيطاليا لمدة 15 أسبوعا اعتبارا من الشهر المقبل بسبب أعمال بناء.

وقالت الشركة التي تدير النفق اليوم الثلاثاء إن النفق الذي يبلغ طوله 11 كيلومترا سيظل مغلقا خلال الفترة من 2 سبتمبر وحتى 16 ديسمبر.

وبعد مرور أكثر من 60 عاما على اكتمال النفق، سيتم غلقه للقيام بأعمال تجديد في قطاعين يبلغ طولهما 300 متر.



وستضطر السيارات إلى استخدام طريق بديلة خلال فترة إجراء التجديدات.

وستكون أهم الطرق البديلة، الطريق السريع "ايه 43" والذي يمتد أيضا من فرنسا وحتى شمالى إيطاليا عبر نفق "فريجوس"، وكذلك الطريق المار عبر نفق سان برنار العظيم إلى الشمال الشرقي.