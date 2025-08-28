مساعد وزير التعليم العالي من جامعة بورسعيد: مبادرة كن مستعدا ركيزة لإعداد الشباب لسوق العمل

استقبل الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم، الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة سمية السيد مدير الوحدة التنفيذية لمبادرة "كن مستعدًا"، والمهندسة هبة أسعد منسق المبادرة، وذلك لمتابعة خطوات الجامعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس الجامعة أن مبادرة "كن مستعدًا" تمثل ركيزة مهمة لإعداد شباب الجامعة وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيدًا بجدية الطلاب المشاركين وما قدموه من نموذج مشرف يعكس طموح شباب بورسعيد.

من جانبه، دعا الدكتور أيمن فريد جميع طلاب الجامعة وخريجيها إلى الالتحاق بمسارات المبادرة التدريبية المتنوعة، مثمنًا جهود الجامعة في دعم وتشجيع الطلاب، كما أشاد بدور فريق المركز الجامعي للتطوير المهني وإدارة التدريب برئاسة الدكتورة هبة يوسف سليمان في تنفيذ برامج الإعداد المهني والترويج للمبادرة.

كما قام مساعد الوزير بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير منشآت المدن الجامعية، حيث استمع إلى شرح من الدكتور محمد رزق قميحة، المشرف العام على قطاع المدن الجامعية، حول المشروعات الجارية لرفع كفاءة المنشآت وتطويرها.

وفي ختام الزيارة، أعرب مساعد الوزير عن تقديره للجهود المبذولة داخل جامعة بورسعيد، مشيدًا بمستوى طلابها وخريجيها، ومؤكدًا أن ما شاهده من تطور يعكس رؤية واضحة وإدارة واعية تهدف إلى الارتقاء بالجامعة وتوفير بيئة تعليمية ومعيشية متميزة للطلاب.





