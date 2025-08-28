قدمت منظمة "أطباء بلا حدود" الغذاء لرضَّع في مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة، وسط مجاعة تضرب القطاع جراء الحصار الخانق والإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة.

وأفاد بيان صادر عن المنظمة، الخميس، أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة والحصار المفروض على غزة أدّى إلى انهيار نظام الرعاية الصحية وبنيته التحتية، تاركا الفلسطينيين يواجهون الجوع والحرمان.

ومنذ 2 مارس الماضي تغلق إسرائيل معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جدا من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، ما زج بالقطاع في مجاعة حذرت الأمم المتحدة من تفاقمها بسرعة.

والجمعة، قالت "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) التابعة للأمم المتحدة، في تقرير: "تأكدت المجاعة في محافظة غزة (شمال)، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر".

ومنذ إعلان المجاعة، قدمت منظمة أطباء بلا حدود "120 صندوقا من أغذية الأطفال الرضع الذين يكابدون الجوع في مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة،، كما سلّمت طرودا غذائية لسكان المخيمات" بحسب البيان.

وتواصل المنظمة أنشطتها في مستشفيات الشفاء والأهلي والأقصى، إضافة إلى مركز اليرموك الصحي، ومن خلال فريق طبي متنقل في القطاع، وفق البيان.

ويشهد قطاع غزة، تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية والحصار الخانق الذي يُقيّد وصول المساعدات الإنسانية، كارثة إنسانية، مع انتشار الجوع ونقص المياه والأدوية والمستلزمات الطبية ولوازم النظافة.

ويتزامن انتشار المجاعة مع شروع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة، وينفذ منذ أكثر من أسبوعين عمليات قصف وتدمير وتوغلات في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب المدينة وكذلك بمخيم جباليا شمالا، مهجّرا بذلك آلاف الفلسطينيين.

ومنذ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدا، و158 ألفا و927 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا ​​حتى الأربعاء​.