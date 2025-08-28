ميرتس وماكرون يؤكدان أهمية التعاون بين بلديهما لبناء أوروبا قوية

خلال لقائهما في جنوب فرنسا، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية التعاون بين بلديهما من أجل بناء أوروبا قوية.

وخلال لقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون في مقره الصيفي حصن بريجانسون فور دو بريجانسون/حصن بريجانسون/ الواقع على ساحل كوت دازور، قال ميرتس مساء اليوم الخميس إن "ألمانيا وفرنسا تلعبان دورًا محوريًا في الاتحاد الأوروبي، وفي هذا القارة الأوروبية"، وأردف أن البلدين يشكلان معًا "محورًا" داخل الاتحاد الأوروبي.

وشدد المستشار في الوقت نفسه على أهمية تماسك الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، قائلًا إنه إذا نجح هذا الأمر "فإننا سنصبح بالفعل أقوياء، وسيكون لأوروبا وزنٌ على مستوى العالم".

وأضاف أن "تطورات العالم تُظهر مدى أهمية أن نصبح قوة مؤثرة عالميًا – اقتصاديًا، وسياسيًا، وعلى صعيد السياسة الأمنية".

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي أن إعادة إطلاق العلاقات الفرنسية-الألمانية بنجاح تمثل محركًا أساسيًا لتعزيز أوروبا. وأوضح أن فرنسا وألمانيا، بعد التغيير الحكومي في برلين، فتحتا معًا "فصلًا جديدًا في العلاقات الفرنسية-الألمانية"، ونجحتا في تقريب مواقفهما بشكل كبير. وأكد ماكرون أن البلدين يريدان إيجاد ديناميكية أقوى لأوروبا.

وقال ماكرون :" وأعتقد أن الشراكة الألمانية-الفرنسية وصلت اليوم إلى مستوى عالٍ من التنسيق، لبناء أوروبا أقوى في مجالات الاقتصاد والتجارة والعملات، وكذلك لبناء أوروبا قادرة على تأكيد مكانتها الجيوسياسية في الصراع الأوكراني في ظل الحرب التي شنتها روسيا، وأوروبا عازمة على مواجهة هذه التحديات وإعادة التسلح لتضمن حماية نفسها".